Вокзал Петрозаводска прошел комплексную дезинфекцию

К Новому году была проведена комплексная дезинфекция железнодорожного вокзала в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт Октябрьской железной дороги. Были обработаны помещения основного здания вокзала, билетно-багажного центра, территория вокзала со стороны города. Суммарная площадь обработанных поверхностей составила 2,5 тысячи квадратных метров.

На железнодорожном вокзале Петрозаводска реализуется комплекс мер по профилактике и снижению рисков распространения вирусных инфекций – ежедневная многократная уборка, проветривание, регулирование социальной дистанции за счет специальной разметки и навигации. Усилена работа по информированию пассажиров о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В минувшем году железнодорожный вокзал в Петрозаводске прошел полную дезинфекцию семь раз.