На рождественской ярмарке проходят ежедневные анимационные программы

На площади Кирова в Петрозаводске продолжает работу традиционная рождественская ярмарка. Здесь много товаров местных производителей и сувениров. Посетители ярмарки могут поучаствовать в различных интерактивных развлекательных программах.

Анимационные программы и мастер-классы будут проходить на площади ежедневно до 9 января. Организаторы приглашают к участию в них не только детей, но и взрослых. Например, к созданию новогодних открыток «Салют над Петрозаводском» присоединились студенты медицинского института ПетрГУ из Индии. В своих творениях они представили собственное видение столицы Карелии.

Расписание анимационных программ:

- 2 января с 12.00 до 14.00 – «Новый год на «НОСУ»;

- 3 января с 12.00 до 14.00 – «Новогодний Вайб»;

- 4 января с 12.00 до 14.00 – «Переполох в Новогоднем лесу»;

- 5 января с 12.00 до 14.00 – «Ярмарочные забавы»;

- 6 января с 12.00 до 14.00 – «Рождественские колядки»;

- 7 января с 12.00 до 14.00 – квест «В поисках пропавших подарков»;

- 8 января с 12.00 до 14.00 – «СнегоВattle».

Расписание мастер-классов (в передвижном ресторанном комплексе):

- 2 января с 14.00 до 16.00 – «Серебряная чешуя» / «Символы Карелии»;

- 3 января с 14.00 до 16.00 – «Птичий праздник» / «Маска на колядки»;

- 4 января с 14.00 до 16.00 – «Карельские зверята» / «Мишки в свитере»;

- 5 января с 14.00 до 16.00 – символ года «Тигр в Карелии» / «Зимняя открытка»;

- 6 января с 14.00 до 16.00 – «Рождественская игрушка» / «Сытые пернатые»;

- 7 января с 14.00 до 16.00 – календарь «Зима в Карелии» / «Рождественский ангел»;

- 8 января с 14.00 до 16.00 – «Зимняя рыбалка» / «Корона Снегурочки»;

- 9 января с 14.00 до 16.00 – «Съедобный снеговик» / «Витражное окошко».

На ярмарке можно угоститься горячим чаем, кофе, глинтвейном и свежей выпечкой. Ежедневно для посетителей работает два десятка торговых павильонов. Гости праздника могут сделать снимки на память возле новогодних фотозон. Каждый день скоморохи раздают детям брендированные сувениры, над площадью звучит музыка, шутки и поздравления. Мастер-классы проходят в ресторанном комплексе. Здесь также можно перекусить и посетить резиденцию Красавицы Марьяне. Все желающие могут сфотографироваться на троне хозяйки лесных кладовых.

На территории гуляний посетителям следует соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. // Фото: karelianews.livejournal.com