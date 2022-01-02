Два человека разделили новогодний миллиард в «Русском лото»

По итогам новогоднего тиража «Русского лото» в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 млрд рублей: каждый выиграл по 500 млн рублей.

Также в первый день 2022 года 52 участника из разных регионов страны выиграли по 1 млн рублей. Еще 64 счастливчика закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тысяч рублей.

По итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 14 479 009 билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно 2 974 200 845 руб.

Организаторы просят не расстраиваться тех, кто не выиграл. После новогоднего тиража пройдет дополнительный розыгрыш автомобиля среди билетов, которые не выиграли в 1421-м тираже «Русского лото».

Напомним, первый лотерейный миллиардер появился в России 1 января 2020 года в новогоднем, 1316-м тираже «Русского лото», а еще 99 человек тогда стали лотерейными миллионерами. // Фото: Andry_S / Pixabay