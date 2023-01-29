Стало известно, как в этом году вырастет материнский капитал

Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля 2023 года. Его размер вырастет на 11,9 процента, приводят слова спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram-канале российского парламента.

Речь идет о выплатах как на второго, так и на первого ребенка. Они составят соответственно 775,6 тысячи рублей и 587 тысяч рублей.

На днях в Госдуме также предложили рассмотреть возможность использования маткапитала для оплаты услуг ЖКХ.

Напомним, его в России выдают с 2007 года. Сначала выплачивали на второго и последующих детей 250 тысяч рублей. Но с 2020 года деньги стали выдавать также за первенца, сумму регулярно индексируют. // фото: freepik.com