Заболеваемость ковидом за сутки в России снизилась

Прирост заболевших коронавирусом в России за сутки уменьшился. Выявили еще 6 941 случай, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций за последние 24 часа составило 495, это на 49,9 процента меньше, чем днем ранее.

За прошлые сутки из-заCOVID-19 умерли 40 человек, а накануне сообщали о 42 летальных исходах.

Выздоровели за сутки 3 612 пациентов, это на 17,6% процента меньше в сравнении с данными на 28 января. // фото: pexels.com