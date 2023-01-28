Заболеть гриппом можно два раза за один сезон

Переболеть гриппом можно в этом сезоне не один раз, а дважды. Об этом РИА Новости заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она призвала пройти вакцинацию, даже если вы уже переболели гриппом и выздоровели.

- За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов,

- сказала эксперт.

Заболевание одним из типов гриппа не гарантирует, что после пациент не заразится другим. Иммунная система вырабатывает антитела, но они не обеспечивают полную защиту от других штаммов вируса. Вакцины содержат антигены против трех-четырех разновидностей вируса подтипов А и В. // фото: freepik.com