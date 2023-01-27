27 января 2023, 20:02
Россия

Врачи-стажеры появятся в России этим летом

Новую должность поручил ввести до 15 июля Владимир Путин

Со второго курса ординатуры студенты мединститутов смогут полноценно работать. До 15 июля в РФ введут новую должность, соответствующее поручение дал российский президент.

Перечень последних поручений Владимира Путина есть на сайте Кремля. Одно из них касается должности врача-стажера.

Для этого в российские законы должны ввести изменения, которые позволят ординаторам работать по их специальности со второго года обучения. Данная мера главным образом касается первичного звена здравоохранения. // фото: freepik.com

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врачи-стажеры
ординатура
здравоохранение