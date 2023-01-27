Фильмы о Гарри Поттере исчезнут из онлайн-кинотеатров в России

Все 8 фильмов о Гарри Поттере исчезнут из «Кинопоиска» и «Амедиатеки». Их удалят 31 января по требованию правообладателя, сообщили ТАСС в сервисе Amediateka.

Дело в том, что в этот день истекает лицензия на контент от Warner Bros. Киностудия не намерена ее продлевать, как и права на картины «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Они тоже будут доступны лишь до конца января.

Романы о Гарри Поттере стали недоступны в каталогах «ЛитРес» и MyBook с 8 апреля прошлого года. // фото: Warner Bros