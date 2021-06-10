Стало известно, где живут самые счастливые россияне

Специалисты сервиса «Работа.ру» выяснили, в каких городах живут самые счастливые россияне. В исследовании участвовали более пяти тысяч жителей разных субъектов страны, передает РИА Новости. Оказалось, что наиболее довольны жизнью обитатели Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Согласно исследованию, чувствуют себя счастливыми «на твердую пятерку» лишь 15% респондентов. Четверть из них рассказали, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков живут в Санкт-Петербурге, каждый десятый - в Новосибирске.

Каждый пятый россиянин (21% респондентов) рассказал, что счастлив на 4 балла. Из них 23 процента также живут в Москве, 16% - в Санкт-Петербурге, 13% - в Екатеринбурге.

На троечку ощущают себя счастливыми 32% участников исследования. Из них 19% живут в Москве, еще 13% - в Нижнем Новгороде, 9% - в Санкт-Петербурге. (фото fit4brain.com)