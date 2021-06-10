Сегодня жители Карелии смогут увидеть затмение Солнца

Сегодня россияне смогут наблюдать первое за 55 лет кольцеобразное затмение Солнца. Луна полностью закроет центр звезды над Чукоткой, в европейской части страны Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко, пишет РИА Новости. Увидеть астрономическое явление смогут и жители Карелии. В республике будут наблюдаться частные фазы этого затмения.

«Начало затмения в 13:05, максимум затмения в 14:17, завершение затмения к 15:27. В Петрозаводске фаза затмения будет равна 0,42 ( в момент наибольшего затмения Луной будет закрыто 30% солнечного диска). Чем севернее - тем фаза будет больше»,

- сообщил паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Затмение над Россией продлится 3 минуты 37 секунд.

В Москве во время затмения Солнце «станет похоже на откушенное яблоко», рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников. При такой затененности никакого потемнения на Земле не наступит. Если наблюдатель не посмотрит на звезду в нужный момент, то ничего не заметит. Наблюдать за затмением без специальных средств опасно для зрения.

В столичном планетарии сообщили, что предстоящее затмение откроет серию подобных явлений, которые будут происходить летом с интервалом в 9 лет. Следующее кольцеобразное затмение россияне смогут увидеть 1 июня 2030 года. (фото popmech.ru)