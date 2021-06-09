Шойгу объявил модернизацию военкоматов по всей России

Военкоматы по всей стране нужно сделать современными и образцовыми. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в Тверскую область. По его мнению, военкоматы сродни гардеробным в театрах. Шойгу считает, что состояние военкоматов оставляет желать лучшего, поэтому военные комиссариаты и пункты отбора в регионах следует привести в порядок.

«Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию»,

- цитирует министра ТАСС.

Также министр поинтересовался у тверского губернатора, хватит ли области года «на реализацию, а не на разработку проекта». Игорь Руденя пообещал уложиться и в более короткий срок.

Ранее Шойгу устроил проверку одного из московских военкоматов. Министр остался недоволен отсутствием компьютеров. В Сети появилось видео этой проверки.

(видео РИА Новости с платформы «Яндекс Дзен», фото rueconomics.ru, kremlin.ru)