Стало известно, где в Карелии можно встретить усатую ночницу

В Карелии обитает летучая мышь, тело которой покрыто густым мехом и в длину всего 3-5 см. Несмотря на свой скромный размер, усатая ночница контролируют численность летающих насекомых.

За ночь небольшая колония усатых ночниц может уничтожить до килограмма насекомых, рассказали в минприроды региона. Они охотятся на бабочек и других небольших насекомых.

Живут усатые ночницы в дуплах деревьев, но могут обосноваться даже под крышей жилого дома. Встретить их можно в национальном парке «Водлозерский» и заповеднике «Кивач».

В среднем эта летучая мышь может прожить 10-15 лет, некоторые особи доживают до 30. Их долгожительство объясняют способностью на длительное время впадать в оцепенение и экономить жизненные силы.

Несколько лет назад ученые отловили 16 летучих мышей в ходе экспедиции по изучению рукокрылых в Водлозерском лесничестве. В ходе экспедиции были обследованы места близ Новгуды и Сухой Водлы. Исследователям попались северный кожанок, ночница Брандта и ночница водяная. Практически все виды рукокрылых занесены в Красные книги Карелии.