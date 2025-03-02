Договоры не подписаны – почему в Чалне-1 больше месяца нет газа

Странная ситуация с газом возникла в ряде домов Чалны-1 в Карелии. В шести двухэтажных домах из-за утечки отключили газ. Около 40 человек с 24 января выживают без голубого топлива. Проблему озвучил Народный фронт и потребовал провести проверку из-за невыносимой ситуации, в которой оказались инвалиды, беременные и дети.

Руководитель Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Григорий Вертинский подтвердил, что газ отключили из-за утечки и, по данным на 1 марта, подача топлива так и не была возобновлена в многоквартирные дома.

По его данным, специализированная организация обследует техническое состояние общедомовых сетей газоснабжения. Некоторые собственники не заключили договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования. По словам Вертинского, к ним газ вернется только после подписания договоров.

«Временная управляющая компания ООО «Карельская сервисная служба» совместно с АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» в феврале организовали прием граждан в здании администрации сельского поселения для оперативного заключения/перезаключения договоров»,

- сообщил руководитель жилищного надзора.

По ситуации с газоснабжением в поселке Чална-1 планируют провести совещание с газовыми службами, жилищным надзором и филиалом «ЦЖКУ» Минобороны России по ЗВО, который является собственником части помещений.