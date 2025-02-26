26 февраля 2025, 17:00
Под Петрозаводском около 40 человек месяц выживают без газа в домах
Из-за утечки газа в шести домах в Чалне-1 отключили газ, люди опасаются, что старая электропроводка не выдержит нагрузки
фото: стопкадр VK-группы «Народный фронт»
В поселке Чална-1 около 40 человек с 24 января остались без голубого топлива. В шести двухэтажных домах из-за утечки отключили газ. Люди вынуждены пользоваться электрическими плитками, хотя опасаются, что старая электропроводка может не выдержать возросшей нагрузки. Уже были случаи возгорания.
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