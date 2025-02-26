Под Петрозаводском около 40 человек месяц выживают без газа в домах

В поселке Чална-1 около 40 человек с 24 января остались без голубого топлива. В шести двухэтажных домах из-за утечки отключили газ. Люди вынуждены пользоваться электрическими плитками, хотя опасаются, что старая электропроводка может не выдержать возросшей нагрузки. Уже были случаи возгорания.

О коммунальной катастрофе в поселке Чална-1 Гарнизонного сельского поселения рассказали в Народном фронте.

Сообщается, что новая управляющая компания потребовала заключить договоры на техобслуживание, но газ людям не вернулся.

Народный фронт требует провести проверку из-за невыносимой ситуации, в которой оказались инвалиды беременные и дети.