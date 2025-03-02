02 марта 2025, 13:15
Грязные кучи снега не растаяли на Древлянке, их убрали
От снежной свалки в крупном районе Петрозаводска не осталось и следа
фото: стопкадр VK-группы «Народный фронт»
На Древлянке в Петрозаводске горы убранного снега стали выше дорожного знака. О снежной свалке в конце февраля рассказывал Народный фронт Карелии.
Высота снежных гор превышала два с половиной метра, в длину - 50 метров. Такие «горы» угрожали безопасности жителей района, закрывали обзор.
Вдобавок, с приходом оттепели эти сугробы начали бы таять, а вода затопила пешеходный переход. Активисты просили привести территорию в безопасное состояние и убрать снег. В итоге кучи все-таки убрали.