Грязные кучи снега не растаяли на Древлянке, их убрали

На Древлянке в Петрозаводске горы убранного снега стали выше дорожного знака. О снежной свалке в конце февраля рассказывал Народный фронт Карелии.

Высота снежных гор превышала два с половиной метра, в длину - 50 метров. Такие «горы» угрожали безопасности жителей района, закрывали обзор.

Вдобавок, с приходом оттепели эти сугробы начали бы таять, а вода затопила пешеходный переход. Активисты просили привести территорию в безопасное состояние и убрать снег. В итоге кучи все-таки убрали.