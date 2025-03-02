Класс для детей с аутизмом откроют в Петрозаводске

В школе №26 в Петрозаводске откроют класс для детей с аутизмом, сообщили в городском совете. Ресурсный класс появится в следующем учебном году.

Создание таких классов – это новая практика, сейчас их организация рекомендована министерством просвещения РФ.

Законодательство предписывает местным органам власти создавать условия для получения образования детям с любыми потребностями и нарушениями развития. Для этого в школах должны открывать коррекционные классы по адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ наряду с развитием инклюзии, в том числе при помощи внедрения ресурсных классов.

Предусмотрено наличие необходимого числа дефектологов, психологов, логопедов и других специалистов, наполняемость классов должна соответствовать требованиям санитарных норм.