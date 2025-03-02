02 марта 2025, 08:45
Блинами накормят бездомных в Петрозаводске
Петрозаводчан попросили принести угощение для воскресного обеда на Вольной
фото: freepik.com/ master1305
Традиционную весеннюю акцию проведут в столице Карелии.
2 марта на улице Вольная бездомных и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, угостят блинами в честь Масленицы.
Социальный центр «Попечение» обратился к петрозаводчанам с просьбой – принести блинчики, варенье, сгущенку для акции «Солнце в ладонях».
Угощение можно принести с 10:00 до 13:00. Горячий обед раздадут нуждающимся 2 марта на Вольной, 1.