Специальный сервис поможет слабослышащим вызывать скорую помощь

Специальную разработку для людей с проблемами слуха внедряют в Республиканской больнице скорой и экстренной медицинской помощи в Карелии. Пока виртуальный сурдопереводчик «СУРДО-Помощь» пробуют в тестовом режиме. Это разработка российских айтишников для людей с нарушением слуха. Сервис будет круглосуточно помогать людям с нарушением слуха.

Виртуальная Даша в мобильном приложении учится распознавать русский жестовый язык, переводить его в текст и озвучивать голосом. Это возможно благодаря технологии motion capture.

фото из VK-группы Республиканской больницы скорой помощи

Учреждение в Карелии внедряет онлайн-переводчик для пациентов из других стран, которым необходима медицинская помощь. Помощник сможет переводить с русского языка на иностранные и обратно.

Сервис поможет убрать языковой барьер между врачами и пациентами, что позволит оперативно определить диагноз и назначить лечение.