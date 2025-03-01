Детей на севере Карелии станет еще меньше, садики ждет оптимизация

В Костомукше судя по цифрам и прогнозам складывается непростая ситуация с демографией. В связи с чем образовательные учреждения ждет реорганизация. Об этом сообщается на официальной странице Совета Костомукшского городского округа.

По информации начальника отдела образования Антонины Ланкиной на 1 января 2023 года в Костомукше, по данным всероссийской переписи 2020-2021 годов, проживало 26 531 человек. За последние десять лет численность населения Костомукши сокращалась – с 30,2 до 26,5 тысяч.

Снизилась и рождаемость. В 2021 году на свет появились 286 детей, в 2022 - 204 малыша, 2023 - 210 детей, 2024 - 214 детей. Вместимость дошкольных учреждений округа составляет 75 групп, в 2023 году были заполнены 73 группы, в 2024 году 66 групп. На первое сентября 2025 года планируется организовать всего 53 группы, в 2026 году - 46 групп, а в 2027 году – всего 40 групп.

Администрация Костомукшского городского округа и депутаты рассмотрели варианты оптимизационной работы и решили сохранить здания и помещения детских учреждений, но оптимизировать управленческие функции образовательного менеджмента. Территориальную привязку садиков к школам сохранят. В этом году объединят два садика в одно юридическое лицо.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о возмущении жителей поселка Водла Пудожского района планами местных чиновников присоединить Водлинскую школу к Кубовской. Люди направили обращение главе Пудожского района Алексею Зубову, под которым подписалось больше шестидесяти человек.