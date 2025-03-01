Мэрия разрешила строить часовню на площади Кирова в Петрозаводске

На площади Кирова в Петрозаводске закипит работа. Вблизи Музыкального театра Карелии возведут часовню. В феврале 2025 года администрация города выдала разрешение на строительство часовню Святого Фаддея. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Карелии.

Отмечается, что разработан полный комплект проектной документации, включающий в том числе раздел по сохранению объектов культурного наследия. Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение. Разрешение на строительство выдали местной религиозной организации православного прихода храма иконы Божией Матери «Скоропослушница», настоятелем которого является протоиерей Константин Савандер.

Священнослужитель надеется начать работы в мае и завершить до 2026 года, когда исполнится 300 лет со дня кончины святого Фаддея. Об этом Савандер написал в соцсети, добавив, что до июня необходимо собрать полтора миллиона рублей, но уточнять на что именно пойдут деньги, священнослужитель не стал.

Осенью 2024 года «Петрозаводск говорит» писал, что чиновники обязывали подвести к часовне системы водоснабжения и канализации и отказывали в строительстве.

Напомним, весной 2017 года в Петрозаводске проходили слушания по земельному участку вблизи театра, где планировалось строить религиозный объект.

Еще один религиозный объект возводят рядом с набережной Онежского озера. Там строят реплику часовни ХIХ века апостолов Петра и Павла.