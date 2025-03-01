На линии четыре автобуса - новый маршрут запустили в Петрозаводске

Новый муниципальный маршрут запустили 1 марта в Петрозаводске.

Автобус №31 связал отдаленный район столицы Карелии - Тепличный с Октябрьским, Первомайским районами, Центром и Кукковкой. За маршрут отвечает муниципальное предприятие «Городской транспорт». Проезд в автобусе обойдется в 50 рублей.

Посмотрели в сервисе «Умный транспорт» и насчитали на карте города четыре автобуса со значком 31.

Руководитель предприятия-перевозчика опубликовал в Сети расписание нового маршрута, добавив, что по мере поступления предложения в расписании в течение недели будут корректировки.

Также взглянули на еще один маршрут №28. Автобусы теперь должны заезжать на Финский проезд. На линии насчитали шесть автобусов.