Мигрантам запретили работать на стройках по соседству с Карелией

В Вологодской области запретили работать на стройках мигрантам. Официальное постановление главы региона Георгия Филимонова появилось в Сети.

В документе говорится о запрете для хозяйствующих субъектов региона в 2025 году привлекать иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента. В постановлении перечислены конкретные виды деятельности, на которые распространяется запрет.

Так, мигрантам запрещено заниматься строительством жилых и нежилых зданий, электромонтажными и штукатурными работами, малярными и стекольными работами, облицовкой стен, устройством покрытий полов, отделочными и завершающими работами и другими.

Ранее в Вологодской области решили ограничить продажу алкоголя. Также власти намерены платить женщинам, которые приедут в регион рожать. Также предполагается, что бывший член праивтельства Карелии может получить работу в Вологодской области.