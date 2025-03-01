Петрозаводчане выберут скверы, аллеи и парки, где надо навести красоту

Общественные территории для благоустройства выберут жители столицы Карелии в ходе голосования.

В списке всего 16 парков, скверов и аллей в разных районах Петрозаводска. Территории, которые наберут больше поддержки, планируют привести в порядок в 2026 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В списке: Новолососинский сквер и парк Патриот, Норвежский парк и Докторская аллея (Древлянка), Волостной сквер (Соломенное), Зарецкий парк и Бородинский сквер (Зарека), Лесной ключ и парк Каменный Бор (Ключевая), Побережный парк и сквер Марии Мелентьевой (Октябрьский район), сквер Средняя Рыбка (Железнодорожный район), Средний Шиловский парк (Перевалка), сквер Жуковского (Сулажгора), парк Каменный ручей (Сайнаволок), Добрынинский сквер (Кукковка).

Рейтинговое голосование пройдет на федеральной платформе с 21 апреля по 12 июня.