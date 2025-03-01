Более 12 тысяч тюльпанов вырастили в Карелии

Более 12 тысяч тюльпанов вырастили в вилговском питомнике «Кареллесхоза». Об этом сообщается в официальных источниках.

Цветы выращивали в большом ангаре-холодильнике. Зимой он не использовался. Предприятие приобрело специальное оборудование и четыре сорта голландских луковиц. В итоге получилось вырастить тысячи ярких и красивых цветов.

Небольшую партию карельских цветов реализовали в феврале. Основную массу будут продавать к 8 марта.

В планах выращивать семенные луковицы, чтобы не зависеть от дорого голландского сырья.

В Петрозаводске продавать цветы к празднику будут в шести точках с 6 по 8 марта. Мэрия объявляла аукцион.