Для покупки ряда лекарств в ветаптеках потребуется рецепт

С 1 марта в России ветеринарные препараты теперь можно приобрести по рецепту. О нововведениях рассказали в Россельхознадзоре.

За продажу лекарств без рецептов предусмотрен штраф, а также приостановка деятельности до 90 дней. Рецепты разрешено выписывать специалистам в области ветеринарии - ветеринарные врачи клиник, ветеринарные врачи хозяйств.

Рецепт потребуется не на все. Он нужен будет для приобретения антибиотиков, антигильминтных средств для сельскохозяйственных животных, гормональных и наркотическиех препаратов.

Важно, что антигильминтные препараты для домашних питомцев (кошек и собак) по-прежнему будут продавать без рецепта.

Новые правила отпуска лекарств для ветеринарного применения направлены на усиление контроля за применением антибиотиков и других лекарств в животноводстве, а также на снижение использования препаратов, способствующих развитию антимикробной резистентности.