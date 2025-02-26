Выше дорожных знаков – снег свалили в грязные кучи на Древлянке

На Древлянке в столице Карелии образовались целые горы грязного снега. По высоте они даже выше дорожных знаков.

Как пишут в сообществе «Народный фронт», высота этих снежных гор превышает два с половиной метра, а в длину они достигают 50 метров. Такие «горы» угрожают безопасности жителей района.

Со слов горожан, снежную свалку создали на Древлянке неделю назад. С оттепелью все это начнет таять. Вода зальет пешеходный переход.

Активисты Народного фронта просят привести территорию в безопасное состояние и убрать грязный снег.