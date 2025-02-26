26 февраля 2025, 16:32
Выше дорожных знаков – снег свалили в грязные кучи на Древлянке
Скоро грязный снег начнет таять, вода зальет пешеходный переход
фото: стопкадр VK-группы «Народный фронт»
На Древлянке в столице Карелии образовались целые горы грязного снега. По высоте они даже выше дорожных знаков.
Как пишут в сообществе «Народный фронт», высота этих снежных гор превышает два с половиной метра, а в длину они достигают 50 метров. Такие «горы» угрожают безопасности жителей района.
Со слов горожан, снежную свалку создали на Древлянке неделю назад. С оттепелью все это начнет таять. Вода зальет пешеходный переход.
Активисты Народного фронта просят привести территорию в безопасное состояние и убрать грязный снег.