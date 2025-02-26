Восемь школ в Карелии начнут капитально ремонтировать в этом году. Какие учреждения обновят, сообщил министр образования и спорта Роман Голубев.

Работы планируют проводить в школах №7 и №39 в Петрозаводске, в школе №3 в Кеми, в школе №3 Беломорска, школе №4 в Сегеже, а также школы в Авдеево, Кубово и Ляскеля. Планируют отремонтировать инженерные сети, кровлю, фасад, помещения и фундамент.

В 2024 году первый этап капитального ремонта завершили в школах №12, 29, 35 и 43 в Петрозаводске. Работы в этих учреждениях возобновят весной. Также продолжается ремонт в школах Лахденпохьи, Кончезера и Медвежьегорска. На завершающем этапе обновление зданий Лоухской и Вяртсильской школ. В этом году завершат ремонт в петрозаводской школе №3.