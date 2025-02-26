Из-за Масленицы изменится схема движения в Петрозаводске

В центре Петрозаводска временно изменится схема дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, 2 марта с 8 до 16 часов будет запрещен въезд автомобилей на площадь Кирова со стороны улицы Правды и проспекта Карла Маркса. Неудобства связаны с народными гуляниями на Масленицу.

Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и не нарушать правила дорожного движения.