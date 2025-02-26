Парковку у павильона с петроглифами начнут строить в этом году

Парковку для автобусов и автомобилей гостей планируют оборудовать рядом с павильоном «Беломорские петроглифы».

Площадка будет рассчитана на 58 мест и расположится на 31 километре дороги. Начать обустраивать автостоянку федеральные дорожники планируют уже в этом году. В региональном минтрансе рассказали, что сейчас проводится процедура подготовки к заключению контракта. По проекту будет тротуар, который свяжет автостоянку с деревней Выгостров, пешеходный переход и наружное освещение.

Парковки рядом с павильоном с петроглифами сейчас нет. Туристы оставляют автомобили на обочине, это создает неудобства и потенциальные опасности.