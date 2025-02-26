Застройщик в Петрозаводске оставил жильцов дома без газовых сетей

Генеральный подрядчик, застроивший жилой квартал в микрорайоне Голиковка в Петрозаводске, нарушил законодательство о промышленной безопасности. Он не заключил договор на обслуживание внешних газораспределительных сетей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Прокурор Петрозаводска обратился в суд с иском, указав, что отсутствие договора создает угрозу жизни и здоровью людей, а также повышает риск аварий.

Городской суд удовлетворил иск, обязав застройщика в течение 15 дней с момента вступления решения в силу заключить договор на аварийно-диспетчерское обеспечение и техническое обслуживание газовых сетей.