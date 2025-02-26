26 февраля 2025, 14:02
Общество

Застройщик в Петрозаводске оставил жильцов дома без газовых сетей

Суд обязал застройщика Голиковки заключить договор на обслуживание газовых сетей
фото: pixabay.com

Генеральный подрядчик, застроивший жилой квартал в микрорайоне Голиковка в Петрозаводске, нарушил законодательство о промышленной безопасности. Он не заключил договор на обслуживание внешних газораспределительных сетей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии. 

Прокурор Петрозаводска обратился в суд с иском, указав, что отсутствие договора создает угрозу жизни и здоровью людей, а также повышает риск аварий.

Городской суд удовлетворил иск, обязав застройщика в течение 15 дней с момента вступления решения в силу заключить договор на аварийно-диспетчерское обеспечение и техническое обслуживание газовых сетей.

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
застройщик
газовые сети