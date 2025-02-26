Детский сад «Подснежник» может сменить профиль работы

Детский сад №54 на Октябрьском проспекте в Петрозаводске может в скором времени стать «дошкольным учреждением компенсирующего вида».

Сейчас в садике «Подснежник» работает одиннадцать групп, из них пять - коррекционные и четыре - логопедические. В планах создать еще одну речевую группу. О возможной смене профиля дошкольного учреждения сообщила в соцсети председатель городского совета Надежда Дрейзис.

Дошкольным учреждением несколько лет руководит дефектолог Елена Яковенко. Под ее руководством садик поэтапно расширяет возможности для помощи детям с особенностями развития.