26 февраля 2025, 13:06
Детский сад «Подснежник» может сменить профиль работы
Сад №54 может стать «дошкольным учреждением компенсирующего вида»
фото: unsplash.com
Детский сад №54 на Октябрьском проспекте в Петрозаводске может в скором времени стать «дошкольным учреждением компенсирующего вида».
Сейчас в садике «Подснежник» работает одиннадцать групп, из них пять - коррекционные и четыре - логопедические. В планах создать еще одну речевую группу. О возможной смене профиля дошкольного учреждения сообщила в соцсети председатель городского совета Надежда Дрейзис.
Дошкольным учреждением несколько лет руководит дефектолог Елена Яковенко. Под ее руководством садик поэтапно расширяет возможности для помощи детям с особенностями развития.