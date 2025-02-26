Детсад и несколько домов в Петрозаводске остались без воды

Утром 26 февраля на Кукковке в Петрозаводске произошло отключение холодного водоснабжения. Как сообщили в ЕДДС города, авария случилась в 09:45.

Без воды в итоге остались несколько многоквартирных домов и детский сад. Под отключение попали дома по адресам: улица Сортавальская, 11, 11А, 9, 13, 13А, а также проспект Карельский, 6А, где расположен детский сад № 102.

В ЕДДС уточнили, что подачу воды планируют восстановить ориентировочно к 20:00.