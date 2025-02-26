Аварийные дома сносят в Суоярви и просят вывезти оттуда вещи

В Суоярви в ближайшее время начнутся работы по сносу расселенных аварийных домов и хозяйственных построек на улице Победа. Об этом сообщил глава Суоярвского округа Роман Петров на своей странице в соцсети.

Он обратился к бывшим собственникам и нанимателям квартир с просьбой до 27 февраля текущего года убрать личные вещи и имущество из помещений, подлежащих сносу.

Также Роман Петров призвал жителей и гостей города соблюдать осторожность и правила безопасности во время проведения работ. Снос аварийных строений будет осуществляться с использованием спецтехники, что требует повышенного внимания со стороны окружающих.