Около павильона петроглифов в Карелии оборудуют автостоянку

Стоянка для 58 автомобилей появится около туристического павильона «Беломорские петроглифы». Проект разработан федеральными дорожниками и уже прошел согласование в Главгосэкспертизе России, сообщили в ФКУ Упрдор «Кола».

Парковку обустроят на 31-м километре подъезда к Беломорску, входящего в состав «Колы».

Также планируют оборудовать тротуар до деревни Выгостров, пешеходный переход, остановку общественного транспорта, привести в порядок участок дороги и установить на стоянке систему наружного освещения. Сейчас туристы оставляют машины на обочине. Это неудобно и опасно. // фото: «Петрозаводск говорит»