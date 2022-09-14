Стали известны подробности взрыва на Пушкинской улице

Стали известны подробности ЧП, которое произошло вечером 14 сентября в Петрозаводске. Наше издание сообщало о взрыве, прогремевшем на Пушкинской улице. Журналист издания «Петрозаводск говорит» выехал на место.

К сожалению, сотрудники полиции мешали представителю прессы работать и делать фотографии с места взрыва.

Удалось выяснить, что около дома № 5, где расположена Национальная библиотека, проводили строительные работы. В процессе шланг оторвался от газового баллона, воспламенился, произошел «хлопок», сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Пострадали два работника строительной компании. Источник в БСМП Петрозаводска рассказал, что рабочих госпитализировали с ожогами различных частей тела разной степени тяжести. В целом их состояние оценивают как средней степени тяжести.

Чрезвычайное происшествие зафиксировали в 16:20, бригады скорой помощи были на месте буквально через три минуты. //Фото: Георгий Чентемиров