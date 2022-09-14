14 сентября 2022, 17:31
Мужчина в Карелии вышел из кафе и бесследно исчез
Добровольцы ищут жителя республики, который пропал в Сортавале
Жителя Сортавалы 1974 года рождения Алексея Алексеева ищут в Карелии. Информацию разместили в группе поискового отряда «Длинный берег» ВКонтакте.
Мужчина отдыхал поздно вечером 10 сентября в кафе «Аркобалено» в Сортавале. Он ушел оттуда в неизвестном направлении, с тех пор о нем ничего неизвестно.
Пропавший был одет в болоньевую куртку в крупную клетку, рабочие брюки, на ногах были светлые кроссовки.
Поисковикам нужна помощь добровольцев. Если у кого-то есть информация о мужчине, просят сообщить по номеру «112» или номерам телефонов волонтеров:
- Светлана 89216264281;
- Елена 89004609787. Фото: «Длинный берег»/ВКонтакте