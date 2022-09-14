Пока финский гость пил в Карелии с друзьями, его машину угнали

Житель Финляндии в сентябре обратился в полицию в Сортавале и попросил помочь. Оказалось, кто-то угнал машину 59-летнего гостя республики, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина приехал в Карелию специально, чтобы увидеться с друзьями. Он принял участие в застолье, а потом обнаружил, что нет автомобиля, на котором он приехал.

Сотрудники угрозыска выяснили, что к угону причастен один из участников застолья. Этот 41-летний мужчина ранее неоднократно был судим, он лишь недавно освободился.

Пока все выпивали, рецидивист незаметно взял ключи и отправился кататься по городу на иномарке. Но поскольку он эксплуатировал автомобиль неправильно, двигатель скоро перестал работать.

Горожанин просто бросил машину в одном из дворов и пошел домой пешком. Полицейские нашли авто и возбудили уголовное дело. // Фото: pxhere.com