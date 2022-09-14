Виновный в отравлении женщины отправится на скамью подсудимых

Кондопожанин, обвиняемый в продаже поддельного алкогольного напитка, от употребления которого скончалась женщина, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

Напомним, 38-летний мужчина в июле 2021 года приобрел на территории Санкт-Петербурга и перевез в Карелию спиртосодержащую жидкость в пластиковых пятилитровых канистрах. В Кондопоге он решил наладить сбыт поддельного коньяка. Но бизнес не задался, так как уже через несколько дней одна из покупательниц скончалась в результате острого отравления метиловым спиртом (метанолом).

«В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли оставшуюся часть опасной жидкости. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы»,

- отметили в ведомстве. Фото: karelia.sledcom.ru.