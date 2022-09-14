Житель Петрозаводска убил собственного брата

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении смерти собственному брату.

По версии следствия, 3 сентября в одной из квартир в карельской столице был обнаружен труп 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В скором времени был задержан его брат. Мужчина признался, что поссорился с родственником и в ходе выяснения отношений ударил того по голове.

Суд принял решение арестовать подозреваемого. Обстоятельства трагедии выясняются. Фото СК