14 сентября 2022, 14:41
Житель Петрозаводска убил собственного брата
Труп 44-летнего мужчины нашли в одной из квартир карельской столицы
В Петрозаводске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении смерти собственному брату.
По версии следствия, 3 сентября в одной из квартир в карельской столице был обнаружен труп 44-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В скором времени был задержан его брат. Мужчина признался, что поссорился с родственником и в ходе выяснения отношений ударил того по голове.
Суд принял решение арестовать подозреваемого. Обстоятельства трагедии выясняются. Фото СК