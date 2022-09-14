Пожарные тушили огонь в производственном помещении

Сегодня в 8:00 произошло возгорание в одном из производственных помещений, расположенных на станции Виллагора.

На место выехали пожарно-спасательные расчеты из поселков Чална и Эссойла. С огнем на месте происшествия боролись шесть специалистов ПО-67 и ПО-70 с помощью двух единиц техники.

Менее чем за час возгорание было локализовано, сообщили в ОПС по Пряжинскому району. О пострадавших информации нет. Фото: vk.com.