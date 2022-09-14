В прокуратуре рассказали, что стало с пострадавшими при взрыве

Около дома № 5 на Пушкинской улице в Петрозаводске 14 сентября произошел именно взрыв газа. Об этом нашему изданию рассказали в прокуратуре Карелии.

Напомним, ранее случившееся называли «хлопком». Оказалось, что из-за этого «хлопка» два человека попали в больницу.

По словам прокурора Карелии Сергея Кокорева, взрыв произошел около 16:00 на территории национальной библиотеки Карелии. Подрядчик производил гидроизоляционные работы фундамента, произошла утечка газа с последующим воспламенением и взрывом.

- Пострадали двое работников подрядной организации, осуществляющей данный вид деятельности,

- сообщил прокурор.

По его словам, оба рабочих госпитализированы в БСМП Петрозаводска. Им оказывают необходимую помощь, угрозы для жизни этих людей нет.

Прокуратура Карелии проводит проверку, по ее итогам дадут правовую оценку произошедшему. // Фото: МЧС Карелии