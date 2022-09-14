За жизнь пострадавшего в ДТП мальчика борются врачи в Карелии

Во вторник, 13 сентября, из Лякселя поступил в Сортавальскую ЦРБ 13-летний мальчик с множественными тяжелыми травмами. Ребенок пострадал в аварии, его сбила машина, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Школьник в темноте вечером катался на самокате, сейчас он в тяжелом состоянии. Ребенка экстренно прооперировали, когда удастся стабилизировать его состояние, маленького пациента переведут в Детскую республиканскую больницу имени И.Н. Григовича.

Врачи в Сортавале находятся на постоянной связи с коллегами ДРБ и консультируются с ними. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте