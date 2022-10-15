Названы причины взрыва газа в центре Петрозаводска

Государственная инспекция труда завершила расследование происшествия, случившегося 14 сентября на улице Пушкинской, недалеко от Национальной библиотеки.

Напомним, в тот день при производстве земляных работ произошел взрыв газа. Госинспекция пришла к выводу, что работники подрядной организации нарушили требования правил охраны труда, что привело к возгоранию газового баллона, в результате чего работники получили ожоги.

Основной причиной произошедшего несчастного случая в госинспекции назвали неудовлетворительную организацию производства работ, а именно нарушение допуска к работам с повышенной опасностью.

Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Фото МЧС по РК