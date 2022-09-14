От взрыва в Петрозаводске пострадали двое

Вечером 14 сентября в Петрозаводске прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ, есть пострадавшие.

В прокуратуре Карелии нам сообщили, что это случилось предположительно 20 – 30 минут назад в районе улицы Пушкинcкой между публичной библиотекой и национальным архивом. Там проводили строительные работы. Пока известно о двоих пострадавших рабочих, что с ними, не уточняется.

На место выехали представители экстренных служб, полиция и прокурор республики Сергей Кокорев. «Петрозаводск говорит» скоро сообщит о подробностях инцидента. Министр здравоохранения Михаил Охлопков сообщил, что на место направили два автомобиля скорой помощи. // Фото: pxhere.com