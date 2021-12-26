26 декабря 2021, 12:44
Стали известны подробности о пострадавших в страшном ДТП на «Коле»
Госавтоинспекция рассказала о получивших травмы в аварии на трассе в Олонецком районе
Подробности столкновения двух автомобилей на трассе «Кола» сообщили в пресс-службе ГИБДД Карелии. Авария произошла в субботу на 303-м километре автодороги.
В 13:30 автомобиль «Киа» под управлением 58-летней женщины занесло, машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Ситроен».
Судя по состоянию автомобилей, люди выжили каким-то чудом. В результате аварии травмированы 40-летняя водитель «Ситроен» и ее пассажиры: 61-летняя женщина, 26-летний мужчина. По факту ДТП проводится проверка. // Фото: источник