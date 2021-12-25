25 декабря 2021, 16:20
В страшной аварии на трассе «Кола» пострадали четверо
Два автомобиля столкнулись в Олонецком районе, только чудом никто не погиб
В субботу, 25 декабря, на автодороге «Кола» Р-21 произошла серьезная авария. Столкнулись две легковушки, обе превратились в груды металла, сообщили в ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».
Сигнал о ЧП в Олонецком районе на пульт экстренных служб поступил в 11:12.
Машины врезались друг в друга на 303-м километре трассы.
Личный состав 35-й пожарной части выехал на место ДТП. Последствия аварии ликвидировали пятеро бойцов и спецтехника.
По данным пожарных, пострадали четыре человека, погибших нет.
// Фото: источник