В страшной аварии на трассе «Кола» пострадали четверо

В субботу, 25 декабря, на автодороге «Кола» Р-21 произошла серьезная авария. Столкнулись две легковушки, обе превратились в груды металла, сообщили в ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».

Сигнал о ЧП в Олонецком районе на пульт экстренных служб поступил в 11:12.

Машины врезались друг в друга на 303-м километре трассы.

Личный состав 35-й пожарной части выехал на место ДТП. Последствия аварии ликвидировали пятеро бойцов и спецтехника.

По данным пожарных, пострадали четыре человека, погибших нет.

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