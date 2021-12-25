25 декабря 2021, 12:33
Женщина при обыске у себя дома ударила следователя, ее будут судить
Жительница Петрозаводска агрессивно вела себя по отношению к представителям власти и ответит за это
Обыск в квартире у 30-летней жительницы карельской столицы закончился для нее обвинением по уголовной статье. Женщина не смогла сдержать своих эмоций и проявила агрессию сообщили в СУ СКР по региону.
В квартире, где она находилась, проводили обыск сотрудники следственного управления УМВД РФ по Петрозаводску. Женщина оскорбляла и унижала их, потом ударила следователя в лицо, а другого сотрудника по телу.
В отношении агрессивной дамы возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти и их публичном оскорблении.
Оно уже находится в суде, фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: dela.ru