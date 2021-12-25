Женщина при обыске у себя дома ударила следователя, ее будут судить

Обыск в квартире у 30-летней жительницы карельской столицы закончился для нее обвинением по уголовной статье. Женщина не смогла сдержать своих эмоций и проявила агрессию сообщили в СУ СКР по региону.

В квартире, где она находилась, проводили обыск сотрудники следственного управления УМВД РФ по Петрозаводску. Женщина оскорбляла и унижала их, потом ударила следователя в лицо, а другого сотрудника по телу.

В отношении агрессивной дамы возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти и их публичном оскорблении.

Оно уже находится в суде, фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: dela.ru