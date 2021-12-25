Пожарные ночью почти час не могли потушить ангар в Петрозаводске

В ночь на субботу, 25 декабря, серьезный пожар случился в Петрозаводске. Горел ангар на улице Зайцева, сообщили в МЧС Карелии.

Огонь в доме № 64А вспыхнул в 01:46, на место ЧП по тревоге выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пламя на бывшей территории Петрозаводского ДОКа тушили 18 человек и семь единиц техники. Справиться с ним удалось не сразу, огонь ликвидировали только в 02:44, строение серьезно пострадало. // Фото: Schäferle/Pixabay.com