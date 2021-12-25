Скрывающуюся среди асоциальных людей женщину ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска разыскивают жительницу поселка Повенец Наталью Сергеевну Фоменко 1987 года рождения. Ее подозревают в совершении кражи, сообщили в МВД Карелии.

Женщина скрывается от органов дознания. Есть информация, что она может находиться в Петрозаводске среди ведущих асоциальный образ жизни людей.

Всех, кто имеет сведения о ее местонахождении или видевших ее в ближайшие время, полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 921 221 60 87, 8 814 345 65 33. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник