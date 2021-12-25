Пенсионерка не дала знакомому в долг, после этого он дважды обокрал ее

Пенсионерка из поселка в Пряжинском районе пожаловалась в полицию на своего знакомого. Мужчина украл у 68-летней женщины более 9 300 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Сначала пострадавшая пыталась решить все миром, но вернуть деньги самостоятельно не смогла. Тогда она пришла за помощью к правоохранителям.

Инцидент начался еще летом, когда к пенсионерке приехал знакомый и попросил денег в долг. Женщина отказала, тогда 53-летний мужчина в ее отсутствие зашел в комнату и украл деньги из шкафа.

Спустя некоторое время злоумышленник снова навестил заявительницу и опять похитил деньги, на этот раз из тумбочки письменного стола. Свою вину подозреваемый признал. Полицейские возбудили уголовные дела о краже. // Фото: Alexey_Hulsov/Pixabay.com